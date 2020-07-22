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  22 июля 2020
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За сутки в Узбекистане выявлено 567 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 17 881

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:30 21 июля количество граждан, инфицированных коронавирусом в Узбекистане, достигло 17 881 (+126). В течение дня в республике выявлено 567 новых случев заражения коронавирусом, сообщил Минздрав.

Все новые случаи заболевания были выявлены среди населения.

В данное время от коронавирусной инфекции в республике полностью выздоровел 9521 человек. В инфекционных больницах республики проходят лечение 8265 пациентов из них 101 находится в тяжелом состоянии, 32 — в критическом.

Число летальных исходов достигло 95.

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