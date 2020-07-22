Внешнеторговый оборот Узбекистана за первое полугодие сократился на $3,5 млрд

CentralAsia (UZ) - За первое полугодие внешнеторговый оборот Узбекистана составил 15,8 млрд долларов, снизившись на 18,2% по сравнению с тем же периодом 2019 года.

По данным Госкомстата, в первом полугодии объем экспорта во внешнеторговом обороте составил 6 миллиардов 285 миллионов 400 тысяч долларов США (снижение на 22,6%), а объем импорта составил 9 миллиардов 570 миллионов 400 тысяч долларов США (снижение на 15%). За отчетный период сальдо внешнеторгового оборота составило пассивный баланс на сумму 3,28 млрд долларов.

На Китай (18,1%) и Россию (16,3%) приходится значительная доля внешнеторгового оборота. Узбекистан также установил хорошее сотрудничество с Казахстаном (8,4%), Республикой Корея (7,1%), Турцией (5,6%), Кыргызстаном (2,5%) и Германией (2,1%). В целом, по данным Госкомстата, Узбекистан имеет торговые отношения с более чем 150 странами.