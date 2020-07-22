В Казахстане от коронавируса вылечились еще 1414 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1414 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 46 790 человек, следует из данных оперативного штаба.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 5935;
- Алматы - 5796;
- Атырауская область - 5677;
- Карагандинская область - 4596;
- Западно-Казахстанская область - 3875;
- Шымкент - 2857;
- Алматинская область - 2733;
- Восточно-Казахстанская область - 2564;
- Туркестанская область - 1949;
- Мангистауская область - 1644;
- Кызылординская область - 1638;
- Акмолинская область - 1424;
- Северо-Казахстанская область - 1401;
- Жамбылская область - 1398;
- Актюбинская область - 1233;
- Костанайская область - 1069;
- Павлодарская область - 1001.
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