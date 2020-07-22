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  22 июля 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечились еще 1414 человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1414 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 46 790 человек, следует из данных оперативного штаба.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 5935;

- Алматы - 5796;

- Атырауская область - 5677;

- Карагандинская область - 4596;

- Западно-Казахстанская область - 3875;

- Шымкент - 2857;

- Алматинская область - 2733;

- Восточно-Казахстанская область - 2564;

- Туркестанская область - 1949;

- Мангистауская область - 1644;

- Кызылординская область - 1638;

- Акмолинская область - 1424;

- Северо-Казахстанская область - 1401;

- Жамбылская область - 1398;

- Актюбинская область - 1233;

- Костанайская область - 1069;

- Павлодарская область - 1001.

Коронавирус в Казахстане
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