В Томске студенты из Узбекистана, из-за коронавируса оставшиеся без денег, вернулись на родину

CentralAsia (UZ) - Вечером, 21 июля, из Томска в Узбекистан отправились студенты, которые обучаются в вузах областного центра. Более 150 человек из-за закрытия границ не могли вернуться домой, сообщает издание "Национальный акцент".



Накануне студенты записали обращение к премьер-министру родной страны Абдулле Арипову, попросили помочь им вернуться. Региональные власти вместе с представителями диаспоры прорабатывали все возможные варианты. Этого дня они ждали несколько месяцев: подавали заявки на чартерные рейсы, писали петицию, снимали видеобращение и даже дошли до премьер - министра родной страны.

«Наши студенты были сплочены. Мы были все на связи помогали и репостами в этой проблеме. Настолько информационный бум произошел, что наш премьер-министр увидел и помог», – рассказывает студентка Камила Хусанова.

Буквально за вечер стало известно - есть возможность улететь на родину. Собирались в спешке, но взяли все самое нужное. Зарина Вахабова с собой забрала даже теплые вещи. Обучение девушка пока планирует продолжать дистанционно, но уже дома.

«Наконец-то мы окажемся на своей родине, увидим близких родных. Это было счастье. Я была ошарашена. Бардак в голове, потому что нужно быстро собираться. Сразу позвонила маме, она тоже была рада»,– говорит студента Зарина Вахабова.

Камилу Хусанову дома ждёт не только мама, но и молодой человек. Сегодня она пока остаётся в Томске, потому что решила, что сначала поможет добраться на родину другим студентам.

«Рейсы будут исключительно для студентов. В первую очередь будем вывозить студентов из Томска, а дальше Сибирский Федеральный округ»,– добавляет Камила Хусанова.

Возвращения домой ждут как минимум 250 студентов из Узбекистана. В планах у активистов организовать ещё три чартерных рейса в родную страну.