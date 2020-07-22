Пропавшую в Португалии после побоев мужа женщину из Узбекистана ищут 15 лет

CentralAsia (UZ) - Жительница Узбекистана, которую жестоко избивал муж, загадочно пропала в свой день рождения в 2005 году в Португалии. Родственники добиваются расследования от страны, пытаясь найти женщину, пишет "КП-Новосибирск".

Диляра Кенжаева устроилась работать домработницей к мужчине, который был старше её на 23 года. Сначала все было как в фильме: отношения с богатым иностранцем приносили в её жизнь только хорошее, однако никто не догадывался, что женщина исчезнет неизвестно куда, а её дочь будет расти без матери.

Знакомство Диляры и её избранника Лотара состоялось в 2002 году, когда она со своим братом приехала на заработки в Лиссабон. Однако уже сначала поездка не задалась – у неё украли сумку с паспортом, и она оказалась в чужой стране без документов.

«Время было трудное: младший сын пришел из армии, работы у нас, в Узбекистане, не было. И мы решили, что детям нужно попробовать устроиться за границей. Были вакансии в Португалии, Диля с Русланом решили поехать», – рассказала Ширин, мама Диляры.

У Руслана все сложилось иначе: он подрабатывал в теплицах и сам снял для себя квартиру. А вот Диляра начал мыть полы и убираться в доме 52-летнего Лотара в городе Фигейра-да-Фош. Бизнесмен начал ухаживать за девушкой, а дальше молодожены начали жить семьёй.

«Она – девушка видная, на нее всегда засматривались, – добавляет Ширин. – И она ответила взаимностью, он казался надежным, обещал помочь восстановить документы...»

Официальной свадьбы не было, Лотар так и не смог восстановить девушке документы. В 2003 году Диляра родила дочь: на фото счастливая семья: улыбающиеся родители и малютка-дочка. Но после начали происходить ссоры и многие другие странности в семье.

«Складывалось такое ощущение, что он будто хотел этого ребенка только для себя, а Диля ему стала не нужна. Однажды был такой странный случай: Диляра купала дочку в ванной, она заплакала. Так Лотар чуть полицию не вызвал: якобы Диля бьет ребенка», – отмечает Ширин.

Самое страшное началось тогда, когда Лотар поднял руку на Диляру. В 2005 году, в её день рождения, у матери и дочери состоялся последний телефонный разговор, когда Диляра плакала в трубку и взволнованно рассказывала матери о побоях.

«Я позвонила, чтобы поздравить дочку, а она начала плакать в трубку. Она сказала: «Мама, он меня бьет, чуть челюсть не выбил. Я хочу вернуться домой!». Я стала уговаривать Дилю дождаться, пока все-таки восстановят ее документы, а потом уже принимать какие-то решения. Еще сказала: «Он тебе дочку просто так не отдаст». Не понятно было, как их вывозить из этой страны», – рассказывает Ширин корреспонденту «КП-Новосибирск».

Однако звонок оборвался, и вот уже пятнадцать лет мать не слышала голос дочери. Родственники писали заявление в отдел полиции Португалии, но всё зря, Диляру так и не могут найти.

«Мы звонили Лотару. Где дочь? Он говорит: «Ушла!». Мол, ребенка оставила ему, а сама собрала вещи и ушла. Сказал, что уехала куда-то в Испанию, – говорит Ширин. – Но мы в это не верим: Диляра ни за что не бросила бы маленькую дочку и обязательно связалась бы с нами! Ни звонка, ни письма за все эти годы. Сердце не на месте. Чувствую, Лотар мог с ней что-то сделать…».