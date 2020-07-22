В Узбекистане призвали прекратить вывоз граждан из-за рубежа

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане глава партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадыров заявил, что следует остановить привоз граждан Узбекистана из-за рубежа и организовать финансирование их лечение в странах, в которых они проживают.



«Стоит изучить опыт Израиля в борьбе с коронавирусной инфекцией. До 1 сентября текущего года они закрыли границы для всех. Почему? Потому что каждый человек приносит с собой новый тип вируса. А это значит новая волна»,- написал Кадыров 21 июля в своём Телеграм-канале.

Политик также напомнил про хадис, в котором говорится, что следует не входить и не выходит из местности, где распространилась чума.

«Надо прекратить вывоз граждан из других стран. Лучше надо думать о финансировании их лечения в странах, в которых они проживают. В первую очередь, это будет полезно для их родственников и для Узбекистана. Еще один новый штамм будет очень тяжелым для страны», - заключил он.