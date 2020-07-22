Эмомали Рахмон провел заседание Совета безопасности Таджикистана

CentralAsia (TJ) - Под представительством президента Таджикистана Эмомали Рахмона 21 июля состоялось заседание Совета безопасности, сообщает пресс-служба главы государства.



В работе заседания приняли участие постоянные члены и члены Совета, председатель Верховного суда, руководители силовых структур и правоохранительных органов.



В ходе заседания участники обсудили вопрос обострения ситуации на государственной границе Таджикистана и Афганистана в южной части Горно-Бадахшанской автономной области.



С учетом обострения политической ситуации в этом регионе глава государства поручил членам Совета, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению государственной и национальной безопасности в приграничном районе Таджикистана и Афганистана. Было поручено принять меры по укреплению государственной границы.

Президент также поручил уделить особое внимание предотвращению нарушений законов на государственной границе, в том числе транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.



Также были даны конкретные поручения по укреплению обороноспособности государства, повышению уровня боеготовности войсковых частей и улучшению их материально-технического обеспечения, укреплению военной дисциплины и другое.

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