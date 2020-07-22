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  22 июля 2020
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Дональд Трамп сообщил, что две американские вакцины от коронавируса на финальной стадии испытаний

CentralAsia (CA) -  В США испытания двух вакцин от коронавируса выходят на финальную стадию. Об этом на брифинге в Белом доме сообщил президент Дональд Трамп.

По его словам, в ближайшие недели еще четыре вакцины выйдут на финальную стадию испытаний.

Трамп отметил, что в стране налажено массовое производство всех основных потенциальных вакцин, так что первая из них, которая будет одобрена, «станет доступна немедленно».

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