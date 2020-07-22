Сообщается о смерти мужа сестры президента Туркменистана от COVID-19

CentralAsia (TM) - Политолог, эксперт Центральной Азии Аркадий Дубнов сообщил, что от COVID-19 умер муж сестры президента Гурбангулы Бердымухамедова Аннаназар Реджепов, а сама сестра подключена к ИВЛ. Об этом Дубнов сообщил со ссылкой на собственные источники.

«Умер от ковида муж сестры президента Бердымухамедова, — Назар Реджепов (…) Напомним, Туркменистан — единственное государство на Евразийском континенте, руководство которого до сих пор отказывается признавать наличие коронавируса в своей стране (…) Туркменские источники указывают также, что сестра Аркадага подключена к ИВЛ», — написал Дубнов в Facebook.

По данным издания "Хроники Туркменистана", Аннаназар Реджепов — муж старшей сестры президента Гурбангулы Бердымухамедова Дурдынабат Реджеповой.

«Совместно со своим сыном Хаджимурадом он контролировал ряд компаний, владеющих лучшими административными, торговыми и производственными площадями по всей стране и регулярно получал выгодные госконтракты, включая контракт на строительство автомагистрали Ашхабад — Туркменабад за $2,3 миллиарда», — написал Дубнов.