В Казахстане вор уснул в ограбленном им доме

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Полицейскими Жарминского района раскрыта необычная кража, пишет YK-news.kz со ссылкой на департамент полиции.

Он был задержан, когда он покидал ограбленный дом. Под тяжестью неопровержимых улик 54-летний подозреваемый дал признательные показания.

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в частный дом, заранее зная, что хозяева дома отсутствуют. Он совершил кражу продуктов питания на сумму более 8 000 тенге. Собрав в полиэтиленовый пакет все незаконно присвоенное, пьяный вор уснул на месте преступления. Утром вышел на улицу с похищенными вещами и был задержан сотрудниками полиции, которые доставили его в отдел полиции Жарминского района», - рассказал начальник ДП ВКО Сагат Мадиев.

По информации пресс-службы ДП мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебного расследования по признакам уголовного правонарушения предусмотренного частью 3 статьи 188 УК РК (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое помещение).

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