Число заражённых коронавирусом в Узбекистане достигло 18 171

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CentralAsia (UZ) - Число пациентов с коронавирусом в Узбекистане превысило 18 000, сообщил Минздрав.

По состоянию на 10:00 22 июля количество зарегистрированных коронавирусных инфекций в Узбекистане составляет 18 171. За ночь было выявлено 290 новых случаев по стране.

Из новых случаев 131 зарегистрирован в Ташкенте, 61 - в Андижанской области, 50 - в Сурхандарьинской области, 19 - в Кашкадарьинской области, 16 - в Наманганской области и 13 - в Хорезме.