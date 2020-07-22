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  22 июля 2020
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Канье Уэст спросил в Твиттере, стоит ли ему баллотироваться в президенты

CentralAsia (KZ) -  Канье Уэст на своей странице в Твиттер опубликовал список треков из предстоящего альбома и спросил подписчиков, стоит ли ему быть кандидатом в президенты, намекнув, не баллотироваться ли ему в президенты США в 2024 году.

«2020VISION или, может, 24... Я полагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена? Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или не?» - написал он.
О своих планах принять участие в президентских выборах США Уэст сообщил еще 5 июля.

Президентские выборы США запланированы на 3 ноября 2020 года. От Республиканской партии основным кандидатом стал действующий президент США Дональд Трамп, а от Демократической — бывший вице-президент и сенатор Джо Байден. Они оба получили на праймериз необходимое количество голосов делегатов для победы в номинации.

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