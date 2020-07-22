Вновь построенная система ЛЭП соединит регионы Туркменистана

CentralAsia (TM) - В Туркменистане начаты работы по созданию кольцевой энергосистемы.

Генеральный подрядчик - концерн «Туркменэнергострой» приступил к устройству железобетонных оснований ЛЭП Ахал-Балкан и Балкан-Дашогуз. Одновременно начато строительство электрической подстанции «Сердар-220», сообщает «Туркменистан: Золотой век».

Заказчик - Государственная электроэнергетическая корпорация «Туркменэнерго» - на средства льготного кредита, выделенного Азиатским банком развития, заключила контракты и приобрела необходимое для строительства высоковольтных линий электропередачи и станций оборудование, материалы и автотехнику.

По данным специалистов концерна, для ускорения работ весь маршрут будет разбит на несколько отрезков, на которых подразделения подрядчика одновременно приступят к установке высоковольтных опор и монтажу линий передачи.

Проектом предусмотрена установка силовых трансформаторов, выключателей, разъединителей, релейной защиты и автоматики – оборудования, изготовленного по европейским стандартам.

Системы телемеханики, коммуникаций и SCADA для высоковольтных линий электропередачи и станций установит турецкая компания Çalik Enerji.

Первый участок будет протяжённостью 450 километров. Кроме этого, предстоит проложить 560 километров воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ, будут введены в строй две подстанции напряжением 500/220/110 кВ и две - напряжением 220/110 кВ.