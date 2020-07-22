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  22 июля 2020
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«Туркменские авиалинии» продлили отмену рейсов до 31 августа

CentralAsia (TM) -  Российское представительство «Туркменских авиалиний» сообщает, что в связи с пандемией COVID-19 и в целях безопасности пассажиров продлевается отмена всех международных рейсов авиакомпании до 31 августа 2020 года включительно.

Пассажиры отменённых рейсов могут оформить заявление на возврат или дождаться возобновления полётов и перебронировать билеты на ближайшие удобные рейсы, подчёркивается в информации.

Ранее сообщалось, что движение поездов в Туркменистане отменяется до 23 июля. Позже ограничение железнодорожного сообщения продлили до 31 июля.

Кроме того, до 1 августа в Туркменистане закрыты все рынки, крупные торговые центры, кинотеатры, театры, парки, игровые аттракционы, музеи, салоны красоты, парикмахерские. Точки общепита будут работать только в режиме доставки. С 13 июля в стране ввели масочный режим.

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