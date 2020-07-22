Коронавирус останется с нами на последующие десятилетия, миру придется приспособиться к жизни в новых реалиях,- эксперты

CentralAsia (CA) - Коронавирус останется с нами на последующие десятилетия, миру придется приспособиться к жизни в новых реалиях, и даже вакцина, если она однажды появится, вряд ли будет способна истребить его навсегда, заявляют ведущие британские эксперты.

Как пишет ВВС, выступая перед комитетом по здравоохранению британского парламента, руководитель фонда Wellcome Trust профессор Джереми Фаррар заявил, что надеяться на то, что к Рождеству жизнь вернется в нормальное русло, как это ранее посулил премьер-министр Борис Джонсон, увы, не приходится.

«Если мы позволим себе хоть проблеск благодушия и беспечности, уверившись в том, что «всё прошло», то мы, вне всяких сомнений, получим вторую волну и можем с легкостью оказаться снова в той же самой ситуации», - сказал он.

По словам оксфордского профессора Джона Белла, крайне маловероятно, что вирус вообще когда-либо будет уничтожен, даже несмотря на позитивные новости, пришедшие в понедельник из его университета, о том, что проходящий там клинические испытания прототип вакцины сумел вызвать иммунный ответ.

«Суровая реальность состоит в том, что вирус теперь с нами навсегда и никуда не денется. Вакцина, скорее всего, не будет иметь долгосрочного эффекта, так что нам предстоит постоянный цикл: вакцинации, потом снова инфекция, опять вакцинация и вновь инфекции», - считает он.