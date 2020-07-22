Евросоюз выделит Казахстану 1,6 млн евро для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (KZ) - Европейский Союз выделит Казахстану 1,6 миллиона евро (756,2 млн тенге) для борьбы с коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Сообщается, что ЕС реализует программу «COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис» (CACCR). Согласно программе, Казахстану, Кыргызстану и Туркменистану будет выделено 3 миллиона евро.

Большая часть этих денег — 1,6 миллиона евро — будет направлена в Казахстан.

Коронавирус в Казахстане

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