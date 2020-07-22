[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Евросоюз выделит Казахстану 1,6 млн евро для борьбы с коронавирусом

CentralAsia (KZ) -  Европейский Союз выделит Казахстану 1,6 миллиона евро (756,2 млн тенге) для борьбы с коронавирусом, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел страны.

Сообщается, что ЕС реализует программу «COVID-19 в странах Центральной Азии: меры реагирования на кризис» (CACCR). Согласно программе, Казахстану, Кыргызстану и Туркменистану будет выделено 3 миллиона евро.

Большая часть этих денег — 1,6 миллиона евро — будет направлена в Казахстан.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Туркменистане до 1 августа закрывают рынки, торговые центры и рестораны
  • В Узбекистане призвали прекратить вывоз граждан из-за рубежа
  • Оксфордская вакцина от коронавируса показала сильный иммунный ответ


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com