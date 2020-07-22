В России за сутки выявили более 5,8 тыс. новых случаев коронавируса

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CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки зафиксировано 5862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июля сообщает оперативный штаб.



Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 516 (25,9%). Всего в стране на данный момент нарастающим итогом выявлено 789 190 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 25,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 255 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 267 171 человек.