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  22 июля 2020
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В России за сутки выявили более 5,8 тыс. новых случаев коронавируса
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зафиксировано 5862 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 22 июля сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 83 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 1 516 (25,9%). Всего в стране на данный момент нарастающим итогом выявлено 789 190 случаев (+0,7%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 25,7 млн лабораторных исследований на коронавирус нового типа, в том числе 255 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остается 267 171 человек.

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