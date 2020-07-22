За сутки в России от Covid-19 скончались еще 165 человек

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CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались еще 165 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге - 28 и Москве - 19.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 12 745 человек. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявлен у 789 190 человек, из них выздоровели 572 053 пациента, под медицинским наблюдением остается 267 171 человек.