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  22 июля 2020
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За сутки в России от Covid-19 скончались еще 165 человек
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// АКИpress

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в России от коронавирусной инфекции скончались еще 165 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Большинство случаев смерти зафиксировано в Санкт-Петербурге - 28 и Москве - 19.

Общее количество жертв коронавируса в стране достигло 12 745 человек. Всего с начала пандемии в России коронавирус выявлен у 789 190 человек, из них выздоровели 572 053 пациента, под медицинским наблюдением остается 267 171 человек.

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