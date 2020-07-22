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  22 июля 2020
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В Узбекистане самому молодому абитуриенту 13 лет, а самому пожилому 95

CentralAsia (UZ) -  В этом году 1 484 085 заявителей подали документы на поступление в 91 высшее учебное заведение Узбекистана (1 066 926 в 2019 году).

Как сообщает УзА, этот показатель на 417 159 человек или на 39,1% больше, чем в прошлом году.

Из них 536 144 являются выпускниками 2019/2020 учебного года.

Конкурс в среднем составляет 10,57 участников на место.

По данным агентства, самому молодому абитуриенту в этому году 13 лет, а самому пожилому 95 лет.

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