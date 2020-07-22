Как Covid-19 влияет на внешность пациентов?
- Азия и мир, общество
- 14:22, 22 июля 2020
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CentralAsia (CA) - 30-летняя Грэйс Дадли, которая переболела коронавирусом в марте рассказала, что после заболевания потеряла половину своих волос и теперь всю жизнь вынуждена носить парик, пишет британское издание The Sun.
По словам Дадли, она заметила изменения только через месяц после выписки из больницы. «Я потеряла около 55% своих волос, и с каждым днем они выпадают еще больше», - пожаловалась она.
Врачи связывают это явление с одним из основных симптомов коронавирусной инфекции – повышением температуры.
«Лихорадка с повышением температуры тела выше 37,5 может сопровождаться потерей волос, так как нарушается их естественный цикл роста», - пояснил доктор Арагон Джузеппе.