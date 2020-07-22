В Ашхабаде из-за очередей демонтируют уличные банкоматы

CentralAsia (TM) - В целях решения проблемы массового скопления людей в столице Туркменистана демонтируют банкоматы, расположенные вне зданий банковских учреждений. Ранее перед ними образовывались очереди из сотен людей, желающих обналичить свои деньги. Сейчас жители вынуждены выстраиваться в еще большие очереди; оплатить покупки картой можно далеко не везде, сообщает turkmen.news.

Во дворе банков на Русском, Текинском базарах демонтировали все банкоматы, как и в популярных торговых центрах. Внутри зданий финансовых учреждений собираются сотни людей. Жители столицы – к ним прибавляются приезжие из Ахалского велаята – не могут снять свою зарплату, пенсию и детские пособия.

В Ашхабаде не так много мест, где можно расплатиться картой, однако в последние дни и в этих считанных местах вводятся ограничения.

«В ряде аптек столицы при покупке медикаментов на сумму свыше 200 манатов [около $8] продавцы требуют… ксерокопию паспорта владельца карты», — сообщил источник 22 июля. — Естественно, ее никто с собой не носит, а на требование показать соответствующее положение провизоры лишь пожимают плечами. В аптеках не спадает ажиотаж. Люди скупают любые противовирусные и антибактериальные препараты, защитные маски, антисептики».

Последние выросли в цене в разы, люди покупают их литрами. Например, в настоящее время 5-литровая бутылка местного антисептика «Şa» стоит от 220 (магазин бытовой химии напротив «Халк-маркета») до 320 манатов (в «Хеззет-маркете»). Жители жалуются, что никто цены не контролирует, производители и дистрибьютеры наживаются на ситуации.

В Туркменистане с 21 июля на санитарную обработку закрыты все крупные рынки, за исключением продуктовых павильонов. В г. Туркменбаши (б. Красноводск) закрыты салоны красоты, кафе и рестораны. В Ашхабаде на замке парки и торговые центры. Сообщается, что данные меры приняты до начала августа.