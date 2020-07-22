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  22 июля 2020
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В Узбекистане девушка пыталась продать своего годовалого ребенка за $17 тысяч
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  В Гулистане, в Сырданьинской области Узбекистана, девушка пыталась продать своего годовалого ребенка. Об этом сообщают правоохранительные органы республики.

В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками управления СГБ по Сырдарьинской области и УВД области, была задержана 25-летняя А.У. при продаже своего годовалого ребенка.

Сообщается, что оперативник, 21 июля выступив подставным покупателем, встретился с гражданкой А.У. на ул. Дружбы народов в Гулистане и передал ей оговоренную сумму денег взамен ребенка.

В ходе проведения оперативного мероприятия женщина была задержана с поличным при получении денег.

По данному факту УВД Сырдарьинской области проводятся следственные действия.

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