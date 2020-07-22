Названы две фатальные ошибки США в борьбе с пандемией коронавируса

Медработник сидит на скамейке возле Центрального парка в Манхэттене, Нью-Йорк

CentralAsia (CA) - Соединенные штаты сильнее всех стран в мире пострадали от коронавируса из-за двух фатальных ошибок Белого дома, пишет немецкий журнал Focus.

Администрация Дональда Трампа допустила промах, руководствуясь слишком оптимистичными прогнозами и ненадежными статистическими данными, пишет издание.

Официальные лица полагались на прогнозы, согласно которым в апреле эпидемия в стране должна была пойти на спад, как в Италии. Однако этого не произошло.

Вторая ошибка: попытка переложить борьбу с пандемией на власти отдельных штатов.

С одной стороны, такое решение соответствовало политическим убеждениям Республиканской партии, которая хотела бы сконцентрировать как можно больше власти в штатах и тем самым вывести ее из Вашингтона.

С другой стороны, это было попыткой снять ответственность за борьбу с коронавирусом. На это указывает разработка планов для штатов, при выполнении которых можно было снимать введенные федеральными властями ограничения, считают авторы.

Однако условия для ослабления ограничений не носили обязательного характера. Из-за этого такие штаты, как Техас или Аризона, сняли карантин еще до выполнения всех условий.

В итоге прогнозы о снижении заболеваемости не оправдались, и пандемия ударила по стране с новой силой. В сутки в США регистрируется около 60 тыс. заражений. По данным университета Джонса Хопкинса, на сегодняшний день в США зарегистрировано 3,9 млн случаев заражения коронавирусом, скончались более 142 тыс. человек.

