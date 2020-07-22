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  22 июля 2020
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Крокодил растерзал купавшегося в озере девятилетнего мальчика

CentralAsia (CA) -  В Танзании крокодил растерзал ребенка, который купался в озере с друзьями, пишет lenta.ru.

Инцидент произошел 18 июля вечером. Девятилетний Джума Фалу купался вместе со своими друзьями в озере Виктория. На ребенка напал крокодил.

Рыбаки сообщили местным властям, что видели, как рептилия всплыла из воды с телом погибшего.

Останки Фалу до сих пор не найдены. «Сегодня третий день, и мы продолжаем поиски. Мы считаем, что найдем тело мальчика к завтрашнему дню», - сообщил представитель местных властей.

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