В Ташкенте 74 поликлиники перешли на 24-часовой режим работы

CentralAsia (UZ) - 74 многопрофильных центральных и семейных поликлиник в Ташкенте перешли на круглосуточное обслуживание.

В то же время медицинский персонал был переведен на 12-часовой график работы. Об этом объявила на брифинге 21 июля представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Барно Адилова.

По словам Адиловой, в каждой поликлинике созданы микроучастки, назначены ответственные, а их основные задачи определены следующим образом:

- звонить по домам, получать информацию;

- Раннее выявление и распределение (для амбулаторной помощи, лаборатории, больницы);

- решение выявленных проблем на месте.

Для этого ташкентские городские поликлиники оснащены 750 мобильными телефонами, а в каждой семейной поликлинике организован колл-центр, который работает круглосуточно.

Сообщается, что в каждой поликлинике созданы мобильные бригады для приема амбулаторных больных и лечения их на дому. Лекарства доставляются этим пациентам мобильными бригадами.