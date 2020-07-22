[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Таджикистане Курман айт будет отмечаться 31 июля

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане Курман айт в этом году будет отмечаться 31 июля. Об этом стало известно на заседании Совета улемов Исламского центра Таджикистана.

Отмечается, что из-за коронавируса в этому году пятничная молитва не состоится.

«В связи с возникшей ситуацией, которая от нас не зависит, пусть каждый верующий в час праздничной молитвы займется молитвами и причитаниями в своем доме», - сказано на заседании.

В целях предотвращения распространения коронавируса в стране, с 18 апреля мечети Таджикистана были закрыты на карантин.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print
  • На утро 21 июля в Казахстане зафиксировано 1630 новых случаев коронавируса
  • В Казахстане за сутки от коронавируса вылечились почти 2 тыс. человек
  • В Испании зафиксирован скачок числа новых случаев коронавируса


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com