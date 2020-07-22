В Таджикистане Курман айт будет отмечаться 31 июля

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане Курман айт в этом году будет отмечаться 31 июля. Об этом стало известно на заседании Совета улемов Исламского центра Таджикистана.



Отмечается, что из-за коронавируса в этому году пятничная молитва не состоится.

«В связи с возникшей ситуацией, которая от нас не зависит, пусть каждый верующий в час праздничной молитвы займется молитвами и причитаниями в своем доме», - сказано на заседании.

В целях предотвращения распространения коронавируса в стране, с 18 апреля мечети Таджикистана были закрыты на карантин.



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