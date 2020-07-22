Украина отменила визы для граждан шести стран

CentralAsia (CA) - Украина установила безвизовый режим для граждан шести стран. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

С целью развития и практической реализации принципов партнерства между Украиной и Австралией, Новой Зеландией, Королевством Бахрейн, Государством Кувейт, Султанатом Оман, Королевством Саудовской Аравии постановляю:



Установить с 1 августа 2020 безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Австралии, Новой Зеландии, Королевства Бахрейн, Государства Кувейт, Султаната Оман, Королевства Саудовской Аравии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, говорится в документе.