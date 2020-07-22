Число больных, получающих лечение от коронавируса на дому в Узбекистане, составляет 1706

- Узбекистан, общество
- 16:50, 22 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - Член центрального штаба Республиканской спецкомиссии Узбекистана Министерства по поддержки махалли и семьи Жошкин Касимов предоставил информацию о помещенных в карантин больных коронавирусом, которых лечат дома.
По состоянию на 10:00 часов 22 июля число людей, получающих лечение коронавирусом на дому в Узбекистане, составляет 1706 человек.
в Республике Каракалпакстан - 58,
в Андижанской области - 136,
в Джизакской области - 22,
в Навоийской области - 40,
в Наманганской области - 21,
в Самаркандской области - 96,
в Сырдарьинской области - 156,
в Сурхандарьинской области - 101,
в Кашкадарьинской области - 21,
в Ташкентской области - 637,
В городе Ташкенте - 413 пациентов проходят лечение в домашних условиях.
Сообщается, что все они находятся под наблюдением врачей. Больным на дому предоставляются бесплатные лекарства и одноразовые медицинские маски.
Пациенты, проходящие лечение на дому, находятся под наблюдением в течение 10 дней. В зависимости от результатов теста, наблюдение будет отменено или возобновлено.