Число больных, получающих лечение от коронавируса на дому в Узбекистане, составляет 1706

CentralAsia (UZ) - Член центрального штаба Республиканской спецкомиссии Узбекистана Министерства по поддержки махалли и семьи Жошкин Касимов предоставил информацию о помещенных в карантин больных коронавирусом, которых лечат дома.

По состоянию на 10:00 часов 22 июля число людей, получающих лечение коронавирусом на дому в Узбекистане, составляет 1706 человек.

в Республике Каракалпакстан - 58,

в Андижанской области - 136,

в Джизакской области - 22,

в Навоийской области - 40,

в Наманганской области - 21,

в Самаркандской области - 96,

в Сырдарьинской области - 156,

в Сурхандарьинской области - 101,

в Кашкадарьинской области - 21,

в Ташкентской области - 637,

В городе Ташкенте - 413 пациентов проходят лечение в домашних условиях.

Сообщается, что все они находятся под наблюдением врачей. Больным на дому предоставляются бесплатные лекарства и одноразовые медицинские маски.

Пациенты, проходящие лечение на дому, находятся под наблюдением в течение 10 дней. В зависимости от результатов теста, наблюдение будет отменено или возобновлено.