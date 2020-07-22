Президент Туркменистана совершил горную прогулку с алабаем

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ранним утром 21 июля отправился на прогулку в предгорье Копетдага. Его сопровождал алабай по кличке Пальван. В ходе активного отдыха лидер страны посвятил своему спутнику стихотворение. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Глава государства придаёт огромное значение собаководству в контексте разведения алабаев. Так, в сентябре 2019 года по его инициативе был открыт специализированный питомник Türkmen alabaý itleri в этрапе Ак Бугдай (Ахалский велаят).

Затем, 1 мая была создана ассоциация Türkmen alabaý itleri, главой которой является министр промышленности и строительства Сердар Бердымухаммедов. Основной целью данного объединения является сохранение и улучшение генофонда алабаев.

В целях популяризации этой породы собак в городе Анау была открыта ветеринарная клиника и зоогостиница.

Алабаи занимают значимое место в творчестве Бердымухамедова. Так, в сентябре 2019 года вышла в свет его книга «Туркменский алабай». Президент также посвятил алабаю стихотворение.