[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Президент Туркменистана совершил горную прогулку с алабаем

CentralAsia (TM) -  Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ранним утром 21 июля отправился на прогулку в предгорье Копетдага. Его сопровождал алабай по кличке Пальван. В ходе активного отдыха лидер страны посвятил своему спутнику стихотворение. Об этом сообщило госинформагентство «Туркменистан сегодня».

Глава государства придаёт огромное значение собаководству в контексте разведения алабаев. Так, в сентябре 2019 года по его инициативе был открыт специализированный питомник Türkmen alabaý itleri в этрапе Ак Бугдай (Ахалский велаят).

Затем, 1 мая была создана ассоциация Türkmen alabaý itleri, главой которой является министр промышленности и строительства Сердар Бердымухаммедов. Основной целью данного объединения является сохранение и улучшение генофонда алабаев.

В целях популяризации этой породы собак в городе Анау была открыта ветеринарная клиника и зоогостиница.

Алабаи занимают значимое место в творчестве Бердымухамедова. Так, в сентябре 2019 года вышла в свет его книга «Туркменский алабай». Президент также посвятил алабаю стихотворение.

print
  • В Казахстане от коронавируса вылечились еще 1414 человек
  • В Узбекистане врачи скорой помощи получат дополнительные выплаты в размере $250
  • За сутки в России от Covid-19 скончались еще 165 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com