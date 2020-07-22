[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  22 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Объявлена дата празднования Курбан хайита в Узбекистане
мечеть Минор в Ташкенте
мечеть Минор в Ташкенте

CentralAsia (UZ) -  Первый день Курбан хайита в этом году приходится на 31 июля, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

В связи с этим, по сообщению пресс-службы Управления мусульман Узбекистана, ограниченное число местных паломников, совершающих хадж в Саудовской Аравии, соберется 30 июля 2020 года на горе Арафат.

«Пятница, 31 июля 2020 года, будет 10-м днем месяца Зуль-Хиджа, и первым днём самого значимого праздника в исламском мире Ид аль-Адха», - говорится в заявлении духовного ведомства.

Постановление о праздновании Курбан Хайита должен подписать президент Шавкат Мирзиёев.

print
  • В России за сутки выявили более 5,8 тыс. новых случаев коронавируса
  • В Бразилии число жертв коронавируса превысило 80 тыс. человек
  • Вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками на западе Украины


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com