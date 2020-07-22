Объявлена дата празднования Курбан хайита в Узбекистане

мечеть Минор в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - Первый день Курбан хайита в этом году приходится на 31 июля, сообщила пресс-служба Управления мусульман Узбекистана.

В связи с этим, по сообщению пресс-службы Управления мусульман Узбекистана, ограниченное число местных паломников, совершающих хадж в Саудовской Аравии, соберется 30 июля 2020 года на горе Арафат.

«Пятница, 31 июля 2020 года, будет 10-м днем месяца Зуль-Хиджа, и первым днём самого значимого праздника в исламском мире Ид аль-Адха», - говорится в заявлении духовного ведомства.

Постановление о праздновании Курбан Хайита должен подписать президент Шавкат Мирзиёев.