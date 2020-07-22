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  22 июля 2020
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ВОЗ доставила в Узбекистан гуманитарный груз для борьбы с коронавирусом на $4 млн

CentralAsia (UZ) -  Европейское региональное бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) при содействии Представительства ВОЗ в Узбекистане доставили гуманитарный груз в страну, закупленный штаб-квартирой ВОЗ через глобальный Фонд солидарности и реагирования на COVID-19 на общую сумму более 4 миллионов долларов США и общим весом около 85 тонн.

Отправка гуманитарного груза осуществлялась в два этапа. Первая партия прибыла в Ташкент 8 июля и включает в себя: 619,400 защитных экранов для лица и 2 176 000 штук хирургических масок. Вторая партия была доставлена в столицу 17 июля. Она состоит из средств индивидуальной защиты, в том числе: защитных очков (95 200 штук), защитных халатов (178 000 штук), хирургических масок (12 000 штук), респираторных масок KN95 (1 064 000 штук).

Груз предназначен для передачи Агентству санитарно-эпидемиологического благополучия при Министерстве здравоохранения. Полученный гуманитарный груз – часть содействия Узбекистану, оказываемого Всемирной организацией здравоохранения.

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