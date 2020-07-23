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  23 июля 2020
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В Таджикистане число зараженных Covid-19 превысило 7 тысяч
// АКИpress

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрировано 48 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает единый портал.

Также за сутки от коронавируса скончался один человек.

Общее количество зараженных на сегодняшний день достигло 7015 человек, из них скончались 58 пациентов, выздоровел 5741 человек.

В соседнем Казахстане количество зараженных превысило 75,1 тыс. человек. А в Узбекистане на сегодняшний день коронавирус выявлен у более 18,9 тыс. человек, число скончавшихся достигло 98 человек. В Кыргызстане общее количество случаев заражения составляет 29 359 человек.

Ежедневную сводку по ситуации с коронавирусом в Таджикистане публикует единый национальный портал covid.tj.
Коронавирус в Таджикистане
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