В Китае за сутки коронавирусом заразились 22 человека

CentralAsia (CA) - За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом, из них 19 — локальные, 3 — завозные. Об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки в стране выявили 31 бессимптомного носителя вируса.

Всего с начала пандемии в Китае коронавирус зафиксирован у 83 729 человек, из них выздоровели 78 855 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением находятся 240 пациентов.