[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Китае за сутки коронавирусом заразились 22 человека

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрировано 22 новых случая заражения коронавирусом, из них 19 — локальные, 3 — завозные. Об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки в стране выявили 31 бессимптомного носителя вируса.

Всего с начала пандемии в Китае коронавирус зафиксирован у 83 729 человек, из них выздоровели 78 855 пациентов, скончались 4634 человека, под медицинским наблюдением находятся 240 пациентов.

print
  • Число заражённых коронавирусом в Узбекистане достигло 18 171
  • Украина отменила визы для граждан шести стран
  • За сутки в Узбекистане выявлено 567 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 17 881


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com