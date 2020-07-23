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  23 июля 2020
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В мире число зараженных Covid-19 перевалило за 15 миллион

CentralAsia (CA) -  По состоянию на 23 июля в мире количество зараженных коронавирусной инфекцией превысило 15 миллионов человек.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирус выявлен у 15 077 182 человек, скончались 620 257 пациентов.

Большинство случаев заражения зафиксировано в США (3,9 млн), Бразилии (2,2 млн), Индии (1,1 млн).

По числу скончавшихся также лидируют США (142,9 тыс.), Бразилия (81,4 тыс.), Великобритания (45,5 тыс.).

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