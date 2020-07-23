Людям может понадобится не одна, а несколько доз вакцины против COVID-19, - Билл Гейтс

CentralAsia (CA) - Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс, благотворительный фонд которого выделил 300 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом, предупредил, что для формирования иммунитета к коронавирусу человеку может потребоваться не одна, а несколько доз вакцины, сообщает РИА Новости.

«На данный момент не похоже, чтобы какая-либо из вакцин подействовала после разовой дозы. На это была надежда в самом начале», - заявил Гейтс.



При этом он не исключил, что какая-либо вакцина, в особенности второго поколения, в будущем может «удивить».



«Мы надеемся, что всего две (дозы). Хотя в случае с пожилыми людьми порой будет требоваться больше», - сказал он.



Фонд Билла и Мелинды Гейтс является вторым крупнейшим донором ВОЗ, который обеспечил в 2018-2019 году 9,76% бюджета организации. Фонд занимается финансированием исследований в области производства лекарств и вакцин.