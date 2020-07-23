Американские ученые обнаружили эффективные антитела против коронавируса

CentralAsia (CA) - В Колумбийском университете в США ученые обнаружили, что у людей, переболевших тяжелой формой коронавируса, наиболее интенсивно вырабатывались антитела, способные подавить вирус.



Как сообщает MedicalXpress, исследователи создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать Covid-19.

Дэвид Хо, один из авторов исследования рассказывает, что иммунная система таких больных сильнее отреагировала на инфекцию.



Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19.



Был проведен эксперимент на хомяках, который доказал защитные свойства выделенных антител. По словам исследователей, они и дальше продолжат проводить такие исследования на других животных и на людях.



По словам Дэвида Хо, эту смесь могут использовать фармацевты для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях болезни, а также для ее предотвращения.