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  23 июля 2020
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Американские ученые обнаружили эффективные антитела против коронавируса

CentralAsia (CA) -  В Колумбийском университете в США ученые обнаружили, что у людей, переболевших тяжелой формой коронавируса, наиболее интенсивно вырабатывались антитела, способные подавить вирус.

Как сообщает MedicalXpress, исследователи создали смесь из антител, которая может помочь нейтрализовать Covid-19.

Дэвид Хо, один из авторов исследования рассказывает, что иммунная система таких больных сильнее отреагировала на инфекцию.

Ученые выделили различные типы таких нейтрализующих антител, смесь которых обеспечивает защиту организма от коронавируса, а также может помочь более эффективно лечить COVID-19.

Был проведен эксперимент на хомяках, который доказал защитные свойства выделенных антител. По словам исследователей, они и дальше продолжат проводить такие исследования на других животных и на людях.

По словам Дэвида Хо, эту смесь могут использовать фармацевты для лечения пациентов, особенно на ранних стадиях болезни, а также для ее предотвращения.

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