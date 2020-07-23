На утро 23 июля в Казахстане выявлены более 1,6 тыс. новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 778 без клинических проявлений. Об этом 23 июля сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов (общая/бессимптомные):
- город Нур-Султан - 236 / 166;
- город Алматы - 216 / 103;
- Восточно-Казахстанская область - 210 / 91;
- Карагандинская область - 140 / 53;
- Атырауская область - 138 / 97;
- Западно-Казахстанская область - 99 / 55;
- Северо-Казахстанская область - 99 / 7;
- Кызылординская область - 77 / 12;
- Алматинская область - 69 / 32;
- Павлодарская область - 68 / 18;
- Акмолинская область - 53 / 29;
- Костанайская область - 52 / 25;
- Жамбылская область - 48 / 23;
- Мангистауская область - 47 / 15;
- Актюбинская область - 39 / 17;
- город Шымкент - 36 / 20;
- Туркестанская область - 19 / 15.
Таким образом, на данный момент всего в стране выявлено 76 799 случаев заражения коронавирусом, скончались 610 человек.