На утро 23 июля в Казахстане выявлены более 1,6 тыс. новых случаев коронавируса

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CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1646 заболевших коронавирусной инфекцией, из них 778 без клинических проявлений. Об этом 23 июля сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов (общая/бессимптомные):

- город Нур-Султан - 236 / 166;

- город Алматы - 216 / 103;

- Восточно-Казахстанская область - 210 / 91;

- Карагандинская область - 140 / 53;

- Атырауская область - 138 / 97;

- Западно-Казахстанская область - 99 / 55;

- Северо-Казахстанская область - 99 / 7;

- Кызылординская область - 77 / 12;

- Алматинская область - 69 / 32;

- Павлодарская область - 68 / 18;

- Акмолинская область - 53 / 29;

- Костанайская область - 52 / 25;

- Жамбылская область - 48 / 23;

- Мангистауская область - 47 / 15;

- Актюбинская область - 39 / 17;

- город Шымкент - 36 / 20;

- Туркестанская область - 19 / 15.

Таким образом, на данный момент всего в стране выявлено 76 799 случаев заражения коронавирусом, скончались 610 человек.

Коронавирус в Казахстане

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