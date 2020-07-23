В Туркменистане в очереди у банкомата погибла женщина, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане ситуация с нехваткой наличности в банкоматах обостряется с каждым днём.



В Фарапском этрапе Лебапского велаята в результате драки, возникшей среди стоящих в очереди за наличными у банкомата, погибла женщина. А в Ашхабаде в то время, как население сталкивается всё с новыми трудностями при обналичивании денег, власти сокращают количество банкоматов. Об этом сообщили корреспонденты Радио Азатлык в Лебапе и Ашхабаде.

«В Фарапе у банкоматов ежедневно собирается огромное количество людей. Люди целыми днями стоят в 45-градусную жару и среди них каждый день возникают ссоры и драки. На этой неделе в результате одной из таких потасовок погибла женщина», сообщил 22 июля корреспондент.

По его словам, это произошло в понедельник 20 июля перед банкоматом «Дайханбанка» в Фарапском этрапе. "Среди людей, стоящих в ожидании, когда в банкоматах появятся деньги, возникла потасовка. В результате этого 65-летняя женщина осталась под ногами сотен дерущихся людей. Она умерла в машине скорой помощи по дороге в больницу", рассказал корреспондент, ссылаясь на свидетелей происшествия.

Радио Азатлык связалось с отделением «Дайханбанка» в Фарапском этрапе, где подтвердили смерть женщины в очереди за деньгами. Но работник банка, ответивший на звонок по телефону, заявил, что женщина скончалась в результате повышенного давления из-за жаркой погоды.

Корреспондент Азатлыка отметил, что среди людей, стоящих в палящую летнюю жару в ожидании денег, часто бывают случаи, когда людям становится плохо.

«Недавно о том, что в городе Керки двое человек скончались, стоя в очереди перед банкоматами, рассказали свидетели происшествий. Стоять часами в очереди под палящим солнцем, не то, что старики, не выдерживают и молодые здоровые люди», отметил корреспондент.

Источники в Ашхабаде сообщают об усугублении проблем с обналичиванием денег и в туркменской столице. «В городских банкоматах не хватает наличных денег. Торговые центры закрыли, а в них находились банкоматы. Из-за того, что они закрыты там невозможно обналичить деньги. В других банкоматах также нет денег», сообщил корреспондент Азатлыка 22 июля.

А в добавок к этим проблемам теперь власти начали сокращать количество банкоматов в городе.