ВОЗ назвала сроки начала вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) - Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вакцинация против коронавируса Covid-19 начнется не раньше 2021 года. Об этом сообщает Reuters.



Райан призвал реалистично относиться к срокам получения препарата.



«Если смотреть с реальной точки зрения, то люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года», - сказал Райан.



По словам специалиста, сейчас ВОЗ работает над расширением доступа к потенциальным вакцинам и расширению производственных мощностей.



«Мы должны быть справедливы в доступе к вакцине, потому что это на благо всего мира. Вакцина против коронавируса не делится на «для богатых» и «для бедных», он для всех», - сказал он.

