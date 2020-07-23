[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  23 июля 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
ВОЗ назвала сроки начала вакцинации от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вакцинация против коронавируса Covid-19 начнется не раньше 2021 года. Об этом сообщает Reuters.

Райан призвал реалистично относиться к срокам получения препарата.

«Если смотреть с реальной точки зрения, то люди начнут получать вакцину не раньше первой половины следующего года», - сказал Райан.

По словам специалиста, сейчас ВОЗ работает над расширением доступа к потенциальным вакцинам и расширению производственных мощностей.

«Мы должны быть справедливы в доступе к вакцине, потому что это на благо всего мира. Вакцина против коронавируса не делится на «для богатых» и «для бедных», он для всех», - сказал он.

print
  • За сутки в Узбекистане выявлено 567 новых случаев заражения коронавирусом. Всего 17 881
  • Внешнеторговый оборот Узбекистана за первое полугодие сократился на $3,5 млрд
  • В Узбекистане призвали прекратить вывоз граждан из-за рубежа


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com