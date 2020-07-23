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  23 июля 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечились более 48 тыс. человек
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1430 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 48 220 человек, сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Нур-Султан - 6200;

- Алматы - 6024;

- Атырауская область - 5735;

- Карагандинская область - 4674;

- Западно-Казахстанская область - 3994;

- Шымкент - 2894;

- Алматинская область - 2808;

- Восточно-Казахстанская область - 2684;

- Туркестанская область - 1964;

- Мангистауская область - 1814;

- Кызылординская область - 1677;

- Северо-Казахстанская область - 1469;

- Акмолинская область - 1431;

- Жамбылская область - 1416;

- Актюбинская область - 1290;

- Костанайская область - 1132;

- Павлодарская область - 1014.

Коронавирус в Казахстане
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