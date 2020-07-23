В Казахстане от коронавируса вылечились более 48 тыс. человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1430 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее число вылечившихся достигло 48 220 человек, сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Нур-Султан - 6200;
- Алматы - 6024;
- Атырауская область - 5735;
- Карагандинская область - 4674;
- Западно-Казахстанская область - 3994;
- Шымкент - 2894;
- Алматинская область - 2808;
- Восточно-Казахстанская область - 2684;
- Туркестанская область - 1964;
- Мангистауская область - 1814;
- Кызылординская область - 1677;
- Северо-Казахстанская область - 1469;
- Акмолинская область - 1431;
- Жамбылская область - 1416;
- Актюбинская область - 1290;
- Костанайская область - 1132;
- Павлодарская область - 1014.
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