В США на коронавирус протестировали более 50 млн человек

CentralAsia (CA) - В Соединенных штатах Америки на коронавирус протестировали более 50 млн человек, сообщил на брифинге президент Дональд Трамп.

«Сегодня количество сделанных у нас тестов превысило 50 млн, это намного больше, чем в любой другой стране мира. Индия с 20 млн тестами на втором месте, но у нас - 50 млн», - цитирует президента «Интерфакс».

«Мы работаем с каждым штатом для того, чтобы обеспечить поставки «Ремдесивира» для лечения на ранних стадиях, чтобы предоставить лечение стероидами тем, кто болен серьезно. Мы тесно работаем с больницами, домами престарелых. Показатели «Ремдесивира» прекрасны, уровень летальных исходов у нас продолжает снижаться, и он будет еще ниже», - заверил президент США.

США занимают первое место в мире по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов.