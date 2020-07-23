В Ташкенте аннулировали лицензии таксистов за необоснованное повышение цен за проезд

CentralAsia (UZ) - Минтранспорта Узбекистана проводит мониторинг перевозчиков, необоснованно повышающих плату за проезд в период карантина, сообщает УзА.

С 10 июля из-за усиления карантинных мер было приостановлено движение общественного транспорта. Это, в свою очередь, стало причиной увеличения спроса на такси. В связи с этим участились жалобы со стороны населения касательно резкого повышения цен предприятиями, занимающимися перевозками пассажиров.

В отношении 25 компаний, нарушивших требования тендерного договора и необоснованно повысивших плату за проезд, были приняты административные меры. Аннулированы лицензии 64 нелинейных такси. Кроме того, в суд были предоставлены документы о принятии мер в отношении 10 юридических лиц и лишении лицензии 21 такси.

«Тарифы на общественный транспорт – автобусы и метро – устанавливаются решением хокимията. А на такси плата за проезд устанавливается по взаимной договоренности между перевозчиком и пассажиром. Однако некоторые компании службы такси и водители сложившуюся сложную ситуацию используют в своих интересах», — цитирует агентство начальника управления транспорта города Ташкента Анвар Жураев.

По его словам, причиной обоснованных жалоб со стороны граждан становятся занимающиеся незаконным извозом таксисты, работающие в промежутке времени для свободного передвижения автомобилей и не имеющие специальных лицензий, которые также завышают плату за проезд.

«Учитывая такую ситуацию, было бы целесообразно жителям нашего города при возникновении потребности в услугах такси по возможности давать заявки через мобильные приложения и пользоваться услугами лицензированных перевозчиков. Потому что такси, организовавшие свою деятельность на законных основаниях, каждый день проходят технический осмотр и дезинфицируются, а водители проходят медицинский осмотр», — отметил Анвар Жураев.