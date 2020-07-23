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  23 июля 2020
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Корея предоставила вторую партию гуманитарной помощи Узбекистану для борьбы с COVID-19

CentralAsia (UZ) -  Накануне, 22 июля, грузовым рейсом авиакомпании Korean Air в Узбекистан прибыла вторая партия гуманитарного груза, предоставленного правительством Республики Корея, сообщает ИА «Дунё».

Первая партия гуманитарной помощи была доставлена в республику 10 июля этого года и состояла из 144 тысяч единиц медицинских масок (KF94). Нынешняя партия включает в себя 206 тысяч единиц аналогичных медицинских масок.

На ранней стадии распространения коронавируса профессора Цой Чжэ Ук и Юн Сынг Жу прибыли в Узбекистан в качестве консультантов и помогали местным специалистам в борьбе со вспышкой инфекции.

В конце апреля Корея предоставила Узбекистану диагностические комплекты общей стоимостью 250 тысяч долларов США. Посольством Республики Корея, Корейским агентством международного сотрудничества (KOICA), Корейским международным фондом здравоохранения и медицины (KOFIH), Корейской корпорацией водных ресурсов, Корейской земельной и жилищной корпорацией (LH) была оказана поддержка социально уязвимым слоям населения.

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