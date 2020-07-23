В России двух сотрудников полиции обвиняют в избиении гражданина Узбекистана

CentralAsia (UZ) - Приволжское следственное управление на транспорте СКР России возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников транспортной полиции, подозреваемых в избиении гражданина Узбекистана на железнодорожном вокзале в Самаре, сообщается на сайте транспортной прокуратуры региона.

Инцидент произошел 15 июля текущего года, сообщает Интерфакс.

"Сотрудникам полиции предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по п."а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). Фигурантами стали сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.

Отмечается, что в адрес руководства транспортной полиции готовится представление об усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.

В настоящее время оба сотрудника полиции уволены, их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.

Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СКР.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" источник, знакомый с ситуацией, конфликт произошел в ходе проверки документов.

"Сотрудники транспортной полиции потребовали предъявить документы у уроженца республики Узбекистан. По неизвестным причинам, один из полицейский ударил потерпевшего", - сказал источник.