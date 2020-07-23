В России двух сотрудников полиции обвиняют в избиении гражданина Узбекистана

- Узбекистан, общество
- 10:33, 23 июля 2020
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CentralAsia (UZ) - Приволжское следственное управление на транспорте СКР России возбудило уголовные дела в отношении двух сотрудников транспортной полиции, подозреваемых в избиении гражданина Узбекистана на железнодорожном вокзале в Самаре, сообщается на сайте транспортной прокуратуры региона.
Инцидент произошел 15 июля текущего года, сообщает Интерфакс.
"Сотрудникам полиции предъявлены обвинения и избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и подписки о невыезде", - говорится в сообщении.
Дело возбуждено по п."а" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения). Фигурантами стали сотрудники Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте.
Отмечается, что в адрес руководства транспортной полиции готовится представление об усилении ведомственного контроля за работой подчиненных.
В настоящее время оба сотрудника полиции уволены, их руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.
Расследование уголовного дела находится на контроле руководства СКР.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" источник, знакомый с ситуацией, конфликт произошел в ходе проверки документов.
"Сотрудники транспортной полиции потребовали предъявить документы у уроженца республики Узбекистан. По неизвестным причинам, один из полицейский ударил потерпевшего", - сказал источник.