Туркменистан получил статус наблюдателя в ВТО

CentralAsia (TM) - Генеральный совет Всемирной торговой организации (ВТО) присвоил Туркмениcтану статус наблюдателя в организации, говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства республики. Это решение принято 22 июля в ходе очередного заседания совета в штаб-квартире ВТО в Женеве.

Статус наблюдателя, по мнению МИДа, будет способствовать динамичному развитию экономики Туркменистана, поможет привлечению зарубежных инвестиций и развитию международных торговых связей.

По данным информационного портала Turkmenportal, получение статуса наблюдателя является первым шагом на пути вступления республики в ВТО. В целях изучения вопросов, связанных с присоединением к ВТО, в июле 2019 года по поручению главы государства была создана специальная правительственная комиссия. В последние годы в сотрудничестве с международными структурами в стране совершенствуется законодательство и упрощаются процедуры торговли с ориентацией на механизмы ВТО.

Туркменистан стала 25-й страной, имеющей статус наблюдателя в ВТО. Членами организации являются 164 государства.