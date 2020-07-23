В Бразилии выявлено рекордное количество новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в Бразилии зарегистрировано 67 860 новых случаев заражения коронавирусом, что стало рекордным показателем с начала пандемии в стране. Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны.

Предыдущий рекордный прирост был зафиксирован 19 июля — 54 771 зараженный за сутки.

Большая часть новых случаев выявлена в Сан-Паулу.

Бразилия стоит на втором месте по количеству зараженных, после США. Общее количество случаев коронавируса в стране составляет более 2,2 млн, скончались 82 890 человек, из них за последние сутки — 1284.