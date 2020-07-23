Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 18 531

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 23 июля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 18 531 (+ 152).

По данным Минздрава, в Ташкенте выявлено 37 случаев, 34 в Кашкадарьинской области, 34 в Самаркандской области, 19 в Бухарской области, 15 в Республике Каракалпакстан и 13 в Ферганской области.

В настоящее время в стране вылечено 9872 человека с коронавирусной инфекцией (53%), 8560 пациентов проходят лечение, из них 100 находятся в тяжёлом состоянии, а 27 - в критическом.