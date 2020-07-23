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  23 июля 2020
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В Вашингтоне жителям запретили покидать дома без защитных масок

CentralAsia (CA) -  В столице Соединенных Штатов Америки Вашингтоне ужесточены антиэпидемиологические меры, пишет Deutsche Welle.

Отныне жителям города запрещено покидать дома без защитных масок. Исключение из общего правила сделано только для тех, кто занимается спортом на свежем воздухе.

По состоянию на 23 июля в США с начала эпидемии коронавирусом заразились почти 4 миллиона человек, из них скончались более 142 тысячи.

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