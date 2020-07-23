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  23 июля 2020
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Фото — Эмомали Рахмон побывал в гостях у семей, которые выращивают продукцию и заготавливают впрок
Фото: пресс-служба президента РТ
Фото: пресс-служба президента РТ

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 22 июля побывал в хозяйствах Гиссара и ознакомился с выращиванием и производством сельскохозяйственной продукции, в том числе и для долгосрочной заготовки, сообщает Asia-Plus.

Он посетил в селении «Хаёти нав» приусадебный участок семьи Талабшо Давлатова.

Врач Талабшо Давлатов и его семья используют приусадебный участок площадью 0,10 га для выращивания бобовых и овощей. Здесь же Эмомали Рахмон осмотрел склад для хранения продуктов питания, предназначенный для дальнейшего двухгодичного резервирования.


Далее глава государства ознакомился с деятельностью Общества с ограниченной ответственностью «50 лет Октября».

Здесь он дал старт севу осеннего картофеля. В этом обществе 232,6 га поливной земли и здесь выращивают помимо картофеля кукурузу на зерно, хлопок, овощи и другие культуры.

Затем Эмомали Рахмон посетил дехканские хозяйства «Файзи дехкон» и «Файзи Ходжи» и ознакомился с вегетацией сельскохозяйственных культур. «Файзи дехкон» на 1,35 га земли и «Файзи Ходжи» на 3 га земли также выращивают различные культуры, которые отправляются на рынки Душанбе, Гиссара и Турсунзаде.

В этот же день президент поехал в район Рудаки, где побывал в гостях у семьи Усмановых.

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