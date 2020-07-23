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  23 июля 2020
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В частных клиниках Ташкента лечение коронавируса обходится больным в $5 тысяч
Предыстория: «Скорой нет, хоть подыхай»: отчаяние больных COVID-19 в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В частных клиниках, принимающих больных коронавирусом, уже не осталось мест. А если место найдётся, до лечение обойдётся на одного члена семьи, больного коронавирусом, в $5 тысяч. Об этом сообщила руководитель Facebook-сообщества «Потребители.уз» Лилия Николенко.

«Люди обзванивают все подряд, писали ночью, что ещё двух-трёх частных медцентрах по Ташкенту есть места. Остальные - всё, переполнены.И вот только что сообщили, что нигде мест нет, предлагают только дневной стационар», - пишет Николенко.

По данным блогера, цену за лечение больных коронавирусом в Ташкенте озвучивают около 50 млн сумов (около 5 тысяч долларов США). Цена у всех выходит разная, в зависимости от состояния и сопутствующих заболеваний, отмечает она.

В среднем 3 млн сум (около 300 долларов США) в сутки стоит обычная палата. Реанимационное отделение 6,5 млн в сутки (650 долларов США). Предоплату нужно сразу отдать при поступлении в размере 15 млн сумов (1500 долларов США).

Попасть в государственные бесплатные отделения, где лечат больных коронавирусом, пока получается далеко не у всех заболевших. «Банально по несколько дней не могут дождаться врача или теста на Covid-19», - пишет автор.

«Вызов частных бригад домой для проведения тестов на коронавирус доходит в Ташкенте уже до 500 тысяч (50 долларов США). Ещё три дня назад вызывали за 250-350 тысяч (25-35 долларов США), сразу для нескольких соседей», - отмечает глава группы в Facebook.

«Если у вас нет по 50 миллионов (5 тысяч долларов США) на лечение от Covid-19 каждого члена семьи, то очень берегите себя. Бесплатной помощи можно и не дождаться», -заключает Лилия Николенко.

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